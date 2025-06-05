الخميس 2025-06-05 11:17 ص
 

إسرائيل تستعيد جثتي محتجزين بعملية عسكرية في خان يونس

جودي لين وينشتاين حاجاي وغاد حاجاي
جودي لين وينشتاين حاجاي وغاد حاجاي
 
الخميس، 05-06-2025 10:06 ص
الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، الخميس، استعادة جثتي محتجزين، هما الزوجان جودي لين وينشتاين حاجاي وغاد حاجاي، في عملية عسكرية بخان يونس.اضافة اعلان


وجاء في بيان مشترك صادر عن المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك): "انتشل جيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) جثتي الزوجين جودي لين وينشتاين حاجاي وغاد حاجاي من منطقة خان يونس".

وتابع: "الزوجان لديهما 4 أبناء، توفيت جودي عن عمر ناهز 70 عامًا، بينما توفي غاد عن عمر ناهز 72 عامًا".

وأكمل: "نفذت قوات الجيش الإسرائيلي في القيادة الجنوبية عملية الإنقاذ بالتعاون مع المخابرات والقوات الخاصة، وأُنجزت العملية بفضل معلومات استخباراتية دقيقة من شعبة المختطفين، وشعبة المخابرات، وجهاز الأمن العام (الشاباك)".

وأضاف: "يُشارك الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) العائلة حزنها، وسيواصلان بذل قصارى جهدهما لإعادة جميع المختطفين".

سكاي نيوز 
 
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