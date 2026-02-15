الأحد 2026-02-15 05:41 م

إسرائيل تصادق على استئناف "تسجيل الأراضي" بالضفة لأول مرة منذ 1967

عربات مدرعة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة
تعبيرية
 
الأحد، 15-02-2026 04:54 م

الوكيل الإخباري-    صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على مقترح يقضي باستئناف عملية "تسجيل الأراضي" في الضفة الغربية المحتلة، بما يسمح بإعادة تفعيل ما يعرف بـ"تسوية الأراضي" تمهيدا لمصادرتها، وذلك للمرة الأولى منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967.

وجاء القرار بناءً على مقترح قدّمه وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن يسرائيل كاتس.


وبحسب القرار، سيتم فتح عملية تسجيل الأراضي في مناطق الضفة الغربية المحتلة، بما يمكّن من تسجيل مساحات واسعة باسم الدولة بعد إجراء عملية المصادرة في حال نفي وجود مالك آخر، وفق الآليات التي ستُحدد لاحقًا.

 
 


