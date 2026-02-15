إسرائيل تصادق على استئناف "تسجيل الأراضي" بالضفة لأول مرة منذ 1967

وجاء القرار بناءً على مقترح قدّمه وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن يسرائيل كاتس.
وبحسب القرار، سيتم فتح عملية تسجيل الأراضي في مناطق الضفة الغربية المحتلة، بما يمكّن من تسجيل مساحات واسعة باسم الدولة بعد إجراء عملية المصادرة في حال نفي وجود مالك آخر، وفق الآليات التي ستُحدد لاحقًا.
تسهيلات إسرائيلية لشراء أراض في الضفة الغربية المحتلة لتقويض حل الدولتين