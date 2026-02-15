إسرائيل تصادق على استئناف "تسجيل الأراضي" بالضفة لأول مرة منذ 1967

الوكيل الإخباري- صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على مقترح يقضي باستئناف عملية "تسجيل الأراضي" في الضفة الغربية المحتلة، بما يسمح بإعادة تفعيل ما يعرف بـ"تسوية الأراضي" تمهيدا لمصادرتها، وذلك للمرة الأولى منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967.

وجاء القرار بناءً على مقترح قدّمه وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن يسرائيل كاتس.