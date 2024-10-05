إسرائيل تصدر أوامر بالإخلاء الفوري لمناطق في وسط غزة

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان وزعت نسخ منه في المناطق المعنية من الجو، إن "حماس" ومنظمات أخرى "تواصل.. أنشطتها الإرهابية داخل منطقتكم وبناء على ذلك سيعمل جيش الدفاع بقوة شديدة ضد هذه العناصر".
وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن طلب الإخلاء هدفه منع عودة سكان شمال القطاع ومنع أي هجمات يتم التخطيط لها في ذكرى السابع من أكتوبر.
-
أخبار متعلقة
-
مسيرة في رام الله استنكارا لجرائم الاحتلال المتواصلة في فلسطين ولبنان
-
الفصائل الفلسطينية تجتمع بغزة في ذكرى طوفان الأقصى
-
سجون الاحتلال .. مسالخ بشرية ومعازل للتعذيب والقتل
-
صفارات الإنذار تدوي في حيفا ومحيطها
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,825 والاصابات إلى 96,910 منذ بدء العدوان
-
5 شهداء وجرحى في قصف الاحتلال بيت حانون شمال قطاع غزة
-
صحفيو غزة في مرمى الإبادة الجماعية .. إسرائيل تقتل الشاهد لطمس المشهود
-
استشهاد شاب برصاص الاحتلال أثناء اعتقاله في وادي الفارعة جنوب طوباس