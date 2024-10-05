 
السبت 2024-10-05 03:52 م
 

إسرائيل تصدر أوامر بالإخلاء الفوري لمناطق في وسط غزة

أرشيفية من قطاع غزة
أرشيفية من قطاع غزة
السبت، 05-10-2024 03:07 م
الوكيل الإخباري-   طلب الجيش الإسرائيلي اليوم السبت من سكان في البريج والنصيرات بشمال المحافظة الوسطى لقطاع غزة، إخلاء مناطقهم فورا والتوجه إلى "المنطقة الإنسانية".اضافة اعلان


وقال الجيش الإسرائيلي في بيان وزعت نسخ منه في المناطق المعنية من الجو، إن "حماس" ومنظمات أخرى "تواصل.. أنشطتها الإرهابية داخل منطقتكم وبناء على ذلك سيعمل جيش الدفاع بقوة شديدة ضد هذه العناصر".

وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن طلب الإخلاء هدفه منع عودة سكان شمال القطاع ومنع أي هجمات يتم التخطيط لها في ذكرى السابع من أكتوبر.
 
gnews

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