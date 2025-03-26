الأربعاء 2025-03-26 10:32 ص
 

إسرائيل تطلق سراح مخرج فلسطيني حائز جائزة أوسكار

حمدان بلال (الثاني من اليمين) واحد من 4 مخرجين شاركوا في إخراج فيلم "لا أرض أخرى" الحائز على الأوسكار
حمدان بلال (الثاني من اليمين) واحد من 4 مخرجين شاركوا في إخراج فيلم "لا أرض أخرى" الحائز على الأوسكار
 
الأربعاء، 26-03-2025 08:34 ص
الوكيل الإخباري-   أطلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء سراح المخرج الفلسطيني حمدان بلال، أحد المشاركين في إخراج الفيلم الوثائقي الحائز على جائزة الأوسكار "لا أرض أخرى" (No Other Land)، عقب اعتقاله وتعرضه لاعتداء عنيف من قبل مجموعة من المستوطنين في قرية سوسيا جنوب الضفة الغربية المحتلة.اضافة اعلان


ونشر باسل عدرا -الذي شارك مع بلال في إخراج الفيلم- على منصة إكس صورة له في المستشفى بعد إطلاق سراحه وقد بدت ملابسه ملطّخة بالدماء.

وقال عدرا إن "حمدان أطلق سراحه وهو حاليا في الخليل يتلقى العلاج. تعرّض للضرب على يد جنود ومستوطنين"، مضيفا أن "جنودا تركوه معصوب العينين ومكبّل اليدين".

وفي تصريحات له نقلتها شبكة "إيه بي سي" عقب إطلاق سراحه، قال حمدان بلال إن "الهجوم عليّ كان عنيفا جدا ونزفت من كل مكان"، وأضاف أن المستوطنين استمروا في ضربه نحو ثلث ساعة.

وحول تهمة "رشق الحجارة" الموجهة له من قبل الاحتلال، أوضح بلال "لم أرم حجارة أو أفتعل مشكلة مع المستوطنين"، وأكد أن جنديين بزي مدني شاركا المستوطنين بمهاجمته. وقال "خفت وشعرت أني سأفقد حياتي عندما هاجموني".

الجزيرة
 
gnews

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