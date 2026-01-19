الإثنين 2026-01-19 09:15 ص

إسرائيل تطلق عملية أمنية واسعة في الخليل

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي
 
الإثنين، 19-01-2026 08:13 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الإسرائيلي "إطلاق عملية واسعة لـ"إحباط الإرهاب" في مدينة الخليل بالضفة الغربية بمشاركة جهاز الأمن الداخلي الشاباك وقوات الشرطة وقوات حرس الحدود".

ذكر بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "قوات الأمن بقيادة لواء يهودا شرعت خلال الليلة (الأحد) بعملية في حي جبل جوهر في الخليل، بهدف إحباط بنى تحتية إرهابية، والقضاء على حيازة وسائل قتالية بشكل غير قانوني، وتعزيز الأمن في المنطقة".

وأضاف المتحدث: "ستستمر العملية عدة أيام، وخلالها ستسمع أصوات انفجارات وسيلاحظ تحرّك مكثف لقوات جيش الدفاع في المنطقة".

 
 


