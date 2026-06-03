إسرائيل تعتزم بناء منازل جديدة لتوسعة مستوطنات في الضفة الغربية

الوكيل الإخباري- أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، عن توسعة كبيرة بأكثر من 2000 منزل في 3 مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

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وتعدّ معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي وأنها تشكل عقبة رئيسة أمام حل الدولتين لتحقيق سلام طويل الأمد.