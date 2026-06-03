الأربعاء 2026-06-03 08:26 م

إسرائيل تعتزم بناء منازل جديدة لتوسعة مستوطنات في الضفة الغربية

بتسلئيل سموتريتش
بتسلئيل سموتريتش
 
الأربعاء، 03-06-2026 06:38 م

الوكيل الإخباري-   أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، عن توسعة كبيرة بأكثر من 2000 منزل في 3 مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

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وتعدّ معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي وأنها تشكل عقبة رئيسة أمام حل الدولتين لتحقيق سلام طويل الأمد.


وقال سموتريتش، الذي يتولى السلطة على مناطق في الإدارة المدنية الإسرائيلية بالضفة الغربية، إن لجنة التخطيط وافقت على بناء 2162 منزلا جديدا.

 
 


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