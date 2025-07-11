الجمعة 2025-07-11 05:55 م
 

إسرائيل تعتقل صحفيا انتقد حرب الإبادة على غزة

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 11-07-2025 05:50 م
الوكيل الإخباري-   اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الصحفي يسرائيل فراي بزعم تحريضه على العنف ودعمه الإرهاب، وأعلنت النيابة العامة فتح تحقيق ضده.اضافة اعلان


وكتب فراي، في منشوره، إن "العالم أفضل من دون 5 شبان (جنود قتلوا في كمين بيت حانون فجر الثلاثاء الماضي) شاركوا في واحدة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية".

وقالت الشرطة إنها أوقفت فراي "بشبهة التحريض على الإرهاب"، عقب وضعه منشورا على حسابه في منصة إكس تضمن تعابير "تحرض على الجنود الإسرائيليين وتدعو إلى رفض الخدمة العسكرية".

ووصف فراي اعتقاله بأنه ملاحقة سياسية، وطالب بإنهاء الحرب على غزة، معتبرا أن "الفلسطيني الذي يستهدف جنديا إسرائيليا أو مستوطنا في مناطق الفصل العنصري ليس مخربا، إنه بطل يقاتل مَن يضطهده من أجل العدالة والتحرير والحرية".
 
 
gnews

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