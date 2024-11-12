إسرائيل تعرقل دخول 85% من قوافل المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة

وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) أنه قدم 98 طلبا إلى السلطات الإسرائيلية للحصول على تصريح للعبور عبر نقطة التفتيش على طول وادي غزة، لكن تم السماح بمرور 15 فقط منها، وفقا لما ذكره المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.
وأشار دوجاريك إلى أن أوتشا "قلقة بشأن مصير الفلسطينيين المتبقين في شمال غزة مع استمرار الحصار هناك، وتدعو إسرائيل بشكل عاجل إلى فتح المنطقة أمام العمليات الإنسانية بالقدر اللازم نظرا للاحتياجات الهائلة".
ولفت إلى أنه "على مدى الأيام الثلاثة الماضية، قامت فرق من "أوتشا" ومن وكالات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وإزالة الألغام ومجموعات إنسانية أخرى بزيارة تسعة مواقع في مدينة غزة لتقييم احتياجات مئات العائلات النازحة والتي يعود الكثير منها إلى شمال غزة".
وفا
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يعلن مقتل 4 جنود بصاروخ مضاد للدروع شمالي قطاع غزة - صورة
-
الاحتلال يغلق جميع مداخل مدينة بيت لحم
-
اليوم الـ 403.. عشرات الشهداء والجرحى بقصف متواصل على غزة
-
الاحتلال يقتحم بلدة جنوب جنين ومقاومون يستهدفونه
-
قوات الاحتلال تجدد اقتحام بلدة الخضر جنوب بيت لحم
-
اعتقال فلسطيني باقتحامات للاحتلال في قلقيلية
-
إعلام إسرائيلي: منفذ عملية الدهس في بيت لحم تمكن من الانسحاب
-
الاعلام العبري: إصابة اسرائيليين بجروح طفيفة في حادث دهس