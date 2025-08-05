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إسرائيل تعلن أنها ستسمح بدخول البضائع تدريجيا إلى غزة

فلسطينيون يحملون أكياس طحين بعد دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى شمال غزة
فلسطينيون يحملون أكياس طحين بعد دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى شمال غزة
 
الثلاثاء، 05-08-2025 10:40 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، وهي وحدة بالجيش الإسرائيلي مسؤولة عن تنسيق المساعدات، الثلاثاء، إن إسرائيل ستسمح بدخول البضائع إلى قطاع غزة تدريجيا وبشكل يخضع للمراقبة.اضافة اعلان


وأضافت: "يهدف هذا إلى زيادة حجم المساعدات التي تدخل قطاع غزة، مع تقليل الاعتماد على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لجمع المساعدات".
 
 
gnews

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