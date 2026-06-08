إسرائيل تعلن إغلاق معابر غزة ووقف إدخال المساعدات حتى إشعار آخر

وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية إنه "عقب الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، تمّت الموافقة على سلسلة من الإجراءات الأمنية، بما في ذلك إغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، ومنها معبري كرم أبو سالم ورفح، حتى إشعار آخر. ونتيجةً لذلك، سيتم وقف تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة".
وأكد أن القرار جاء ضمن الاستعدادات الأمنية في ضوء التطورات الأخيرة وتقييم الوضع.
وكانت إيران قد أطلقت، مساء الأحد، صواريخ باتجاه إسرائيل، في أول هجوم منذ وقف إطلاق النار.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، وأن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض هذا التهديد.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق عقب إطلاق الصواريخ من إيران.
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