إسرائيل تعلن انتقال "مركز ثقل" الحرب "إلى الشمال"

وقال يوآف غالانت خلال زيارة لقاعدة جوية إسرائيلية، إن "مركز الثقل يتحرك شمالا، ويعاد توزيع الموارد".
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