إسرائيل تعلن انتقال "مركز ثقل" الحرب "إلى الشمال"

الوكيل الإخباري- أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، الأربعاء، أن "مركز ثقل" الحرب "ينتقل إلى الشمال" في إشارة إلى الجبهة المفتوحة مع حزب الله اللبناني في موازاة الحرب المستمرة على قطاع غزة.

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