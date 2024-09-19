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إسرائيل تعلن انتقال "مركز ثقل" الحرب "إلى الشمال"

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
الخميس، 19-09-2024 12:17 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، الأربعاء، أن "مركز ثقل" الحرب "ينتقل إلى الشمال" في إشارة إلى الجبهة المفتوحة مع حزب الله اللبناني في موازاة الحرب المستمرة على قطاع غزة.

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وقال يوآف غالانت خلال زيارة لقاعدة جوية إسرائيلية، إن "مركز الثقل يتحرك شمالا، ويعاد توزيع الموارد".

 
gnews

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