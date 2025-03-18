إسرائيل تغلق معبر رفح وتمنع خروج المرضى والمصابين

وحسب موقع "والا" فقد أصدر وزير الدفاع يسرائيل كاتس تعليماته اليوم الثلاثاء بإبقاء معبر رفح مغلقا أمام مرور العلاجات الطبية من قطاع غزة بهدف الضغط على "حماس".
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يعتدي بالضرب على ثلاثة فلسطينيين ويعتقل 17 آخرين شرق نابلس
-
عائلات الأسرى الإسرائيليين تعبر عن صدمتها من عودة الحكومة للقتال
-
المكتب الإعلامي بغزة يدعو المجتمع الدولي لوقف "المجازر البشعة"
-
سموتريتش: العملية بغزة تدريجية وتختلف عما أنجز من قبل
-
بعد استئناف الحرب على غزة .. أكثر من 200 شهيد وعشرات الجرحى والمفقودين
-
النيابة العامة وافقت على طلب نتنياهو بإلغاء شهادته اليوم أمام المحكمة
-
وفد التفاوض الإسرائيلي سيغادر الدوحة بعد استئناف الحرب على غزة
-
مسؤول إسرائيلي: ترامب منحنا الضوء الأخضر لاستئناف الحرب على غزة