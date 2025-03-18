إسرائيل تغلق معبر رفح وتمنع خروج المرضى والمصابين

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن تل أبيب قررت إغلاق معبر رفح ومنعت سكان قطاع غزة المرضى والمصابين من الخروج عبره لتلقي العلاج. اضافة اعلان





وحسب موقع "والا" فقد أصدر وزير الدفاع يسرائيل كاتس تعليماته اليوم الثلاثاء بإبقاء معبر رفح مغلقا أمام مرور العلاجات الطبية من قطاع غزة بهدف الضغط على "حماس".