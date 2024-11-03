إسرائيل تقتحم الأقصى 23 مرة وتمنع الأذان في “الإبراهيمي” 95 مرة خلال شهر

الوكيل الإخباري- كشف تقرير فلسطيني، الأحد، أن المسجد الأقصى تعرض لـ 23 اقتحامًا من المستوطنين الإسرائيليين، فيما منع الجيش المحتل رفع الأذان 95 مرة في المسجد الإبراهيمي بالخليل جنوب الضفة، خلال أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم.



وأفادت وزارة الأوقاف والشؤون الدّينية الفلسطينية في تقرير، بأن 23 اقتحامًا من مستوطنين مسًّت المسجد الأقصى الواقع في القدس الشرقية خلال أكتوبر، بمشاركة 9 آلاف و721 مقتحمًا.



وأشارت أن “منطقة المسجد الشرقية شهدت أداء طقوس دينية، وانبطاحًا جماعيًّا، بمناسبة “رأس السنة العبرية” (مطلع أكتوبر الماضي).



ولفت التقرير، إلى اقتحام الوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، في أول أيام ما يسمى بـ”عيد العرش“، (16- 23 أكتوبر)، وإطلاقه تصريحات من داخل المسجد، تهدف إلى فرض واقع جديد في القدس.



ومنذ 2003، سمحت الشرطة الإسرائيلية أحاديا للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى رغم الاحتجاجات المتكررة من دائرة الأوقاف الإسلامية.



وتعارض دائرة الأوقاف الإسلامية بشدة الاقتحامات وتدعو إلى وقفها، لكن دون استجابة من سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

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وفيما يتعلق بالحرم الإبراهيمي في الخليل، بين تقرير الأوقاف، “منع إسرائيل رفع الأذان 95 مرة خلال الشهر الماضي، ضمن محاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني، كما أغلقت الحرم لمدة 7 أيام”.



وكالات