إسرائيل تقرر استئناف نقل المساعدات إلى غزة

وأضافوا أن المساعدات ستنقل عبر منظمات دولية عدة حتى بدء عمل آلية المساعدات الجديدة في 24 مايو/أيار الجاري، دون إضافة مزيد من المعلومات.
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