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إسرائيل تقرر استئناف نقل المساعدات إلى غزة

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 18-05-2025 10:51 م
الوكيل الإخباري-   نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن المجلس السياسي والأمني قرر استئناف نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل فوري.اضافة اعلان


وأضافوا أن المساعدات ستنقل عبر منظمات دولية عدة حتى بدء عمل آلية المساعدات الجديدة في 24 مايو/أيار الجاري، دون إضافة مزيد من المعلومات.
 
gnews

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