إسرائيل تقرر الإفراج عن ناشطين من "أسطول الصمود العالمي" تمهيداً لترحيلهما

الوكيل الإخباري- أفادت منظمة حقوقية بأن إسرائيل ستطلق السبت سراح الناشطين في "أسطول الصمود العالمي" الداعم لغزة، البرازيلي تياغو أفيلا والإسباني سيف أبو كشك، على أن يبقيا في عهدة سلطات الهجرة تمهيدا لترحيلهما من البلاد.





وقال المركز القانوني "عدالة" الذي يتولى تمثيل الناشطين "اليوم، أبلغ جهاز الشاباك (الأمن الداخلي) فريق عدالة القانوني أنه سيتمّ اليوم، السبت في التاسع من أيار/مايو 2026، إطلاق سراح الناشطين في أسطول الصمود العالمي تياغو أفيلا وسيف أبو كشك، من الاحتجاز الإسرائيلي"، على أن يسلّما إلى "سلطات الهجرة الإسرائيلية في وقت لاحق اليوم، ويبقيا في عهدتها في انتظار ترحيلهما".





