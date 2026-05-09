السبت 2026-05-09 07:31 م

إسرائيل تقرر الإفراج عن ناشطين من "أسطول الصمود العالمي" تمهيداً لترحيلهما

أفادت منظمة حقوقية بأن إسرائيل ستطلق السبت سراح الناشطين في "أسطول الصمود العالمي" الداعم لغزة، البرازيلي تياغو أفيلا والإسباني سيف أبو كشك، على أن يبقيا في عهدة سلطات الهجرة تمهيدا لترحيلهما من البلا
ارشيفية
 
السبت، 09-05-2026 04:15 م
الوكيل الإخباري-   أفادت منظمة حقوقية بأن إسرائيل ستطلق السبت سراح الناشطين في "أسطول الصمود العالمي" الداعم لغزة، البرازيلي تياغو أفيلا والإسباني سيف أبو كشك، على أن يبقيا في عهدة سلطات الهجرة تمهيدا لترحيلهما من البلاد.اضافة اعلان


وقال المركز القانوني "عدالة" الذي يتولى تمثيل الناشطين "اليوم، أبلغ جهاز الشاباك (الأمن الداخلي) فريق عدالة القانوني أنه سيتمّ اليوم، السبت في التاسع من أيار/مايو 2026، إطلاق سراح الناشطين في أسطول الصمود العالمي تياغو أفيلا وسيف أبو كشك، من الاحتجاز الإسرائيلي"، على أن يسلّما إلى "سلطات الهجرة الإسرائيلية في وقت لاحق اليوم، ويبقيا في عهدتها في انتظار ترحيلهما".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

غارة جوية على الضاحية الجنوبية بلبنان

أسواق ومال استشهاد 7 أشخاص بينهم طفلة في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تربية بصيرا تحتفل بعيد الاستقلال

طالب عدد من أبناء محافظة عجلون بإنشاء مركز خدمات حكومي شامل يضم مختلف الدوائر الرسمية تحت مظلة واحدة، لتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة وكفاءة، مؤكدين أن المشروع أصبح حاجة ملحّة في ظل تزايد عدد السكان و

أخبار محلية عجلون: لجان الزكاة تقدم 181 ألف دينار لأسر عفيفة

الجامعة الأردنية تعلن موعد بدء التدريس في الفصل الثاني

أخبار محلية الدبلوم العالي لإعداد المعلمين في "الأردنية" يحصل على الاعتماد الدولي الأميركي

خطة إسرائيلية لتحويل الحدود مع لبنان إلى "غزة جديدة" ومنع عودة السكان

فلسطين استشهاد فلسطيني وإصابة آخر باستهداف الاحتلال شمال غزة

مجلس التعاون لدول الخليج العربي

عربي ودولي "التعاون الخليجي" يؤكد دعم البحرين للحفاظ على أمنها واستقرارها

بلدية إربد الكبرى

أخبار محلية بلدية إربد: البدء بتعبيد طرق حيوية

مؤتمر تربوي يدعو لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم

أخبار محلية مؤتمر تربوي يدعو لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم



 
 






الأكثر مشاهدة

 