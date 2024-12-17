 
الثلاثاء 2024-12-17 06:58 م
 

إسرائيل تقرر تشكيل 5 ألوية احتياط جديدة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
الثلاثاء، 17-12-2024 05:35 م

الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي قرر تشكيل 5 ألوية احتياط جديدة، بهدف تنفيذ عمليات دفاعية على مختلف الحدود.

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وقال هاليفي "تعلّمنا من الحرب القائمة أن جيشنا يجب أن يكون أكبر وأوسع"، مضيفا "سنتمكّن من خلال الألوية الجديدة من تخفيف العبء عن قوات الاحتياط".

 
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