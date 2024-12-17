إسرائيل تقرر تشكيل 5 ألوية احتياط جديدة

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي قرر تشكيل 5 ألوية احتياط جديدة، بهدف تنفيذ عمليات دفاعية على مختلف الحدود.

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