إسرائيل تقرر تشكيل 5 ألوية احتياط جديدة

وقال هاليفي "تعلّمنا من الحرب القائمة أن جيشنا يجب أن يكون أكبر وأوسع"، مضيفا "سنتمكّن من خلال الألوية الجديدة من تخفيف العبء عن قوات الاحتياط".
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