إسرائيل تقرر شق نفق يربط القدس بمستوطنة معاليه أدوميم

وكان مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية قال إن المجلس الوزاري المصغر وافق على شق نفق يربط القدس بمستوطنة معاليه أدوميم.
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