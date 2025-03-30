إسرائيل تقرر شق نفق يربط القدس بمستوطنة معاليه أدوميم

الوكيل الإخباري- قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن تصديق المجلس الوزاري المصغر على ربط القدس بمستوطنة معاليه أدوميم قرار تاريخي وسيعزز الاستيطان.

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