إسرائيل تقرر عدم تمديد تأشيرة رئيس "أوتشا" لتنديده بقتل المجوعين في غزة

وكان ويتال قد ندد أمس الأحد بقتل إسرائيل المجوعين بقطاع غزة، واصفا ما يحدث هناك بأنه "مذبحة" تشكل عملية "لمحو حياة الفلسطينيين".
-
أخبار متعلقة
-
مستوطنون وقوات الاحتلال يقتلعون أشجار الزيتون ببلدة جلبون بالضفة
-
الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على فلسطينيين في طولكرم
-
مسؤول طبي بغزة: طفل من كل 7 أطفال يعاني سوء تغذية
-
الأونروا: نتلقى رسائل يأس من غزة عن المجاعة
-
الاحتلال يشن غارات بوسط وشمال غزة وينسف مباني سكنية
-
قصف اسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة
-
"كتائب المجاهدين" تعلن استهداف دبابة "ميركافا" بعبوة أرضية شديدة الانفجار
-
رئيس الأركان الإسرائيلي: اتفاق قريب للإفراج عن الأسرى ؟