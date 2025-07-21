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إسرائيل تقرر عدم تمديد تأشيرة رئيس "أوتشا" لتنديده بقتل المجوعين في غزة

غزة
غزة
 
الإثنين، 21-07-2025 09:28 ص

الوكيل الإخباري-   قررت إسرائيل في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، عدم تمديد تأشيرة رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة (أوتشا) جوناثان ويتال، بعد تنديد الأخير بقتل تل أبيب للمجوعين في قطاع غزة.

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وكان ويتال قد ندد أمس الأحد بقتل إسرائيل المجوعين بقطاع غزة، واصفا ما يحدث هناك بأنه "مذبحة" تشكل عملية "لمحو حياة الفلسطينيين".

 
 
gnews

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