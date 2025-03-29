السبت 2025-03-29 04:16 ص
 

إسرائيل تقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة

أرشيفية
أرشيفية
 
السبت، 29-03-2025 03:23 ص
الوكيل الإخباري-  أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، بإطلاق النار على سيارات إسعاف في قطاع غزة بعد أن اعتبرها "مشبوهة".اضافة اعلان


ووقع إطلاق النار الأحد في حي تل السلطان غرب مدينة رفح في جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر.

وكان الدفاع المدني في غزة قد أعلن  في بيان أنه لم يتلق أي رد من فريق مكون من 6 منقذين من تل السلطان تم إرسالهم بشكل عاجل في اليوم السابق بعد أنباء عن سقوط شهداء وجرحى في أعقاب تقدم قوات الاحتلال الإسرائيلي. 
 
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