إسرائيل تقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة

ووقع إطلاق النار الأحد في حي تل السلطان غرب مدينة رفح في جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر.
وكان الدفاع المدني في غزة قد أعلن في بيان أنه لم يتلق أي رد من فريق مكون من 6 منقذين من تل السلطان تم إرسالهم بشكل عاجل في اليوم السابق بعد أنباء عن سقوط شهداء وجرحى في أعقاب تقدم قوات الاحتلال الإسرائيلي.
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