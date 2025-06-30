إسرائيل تقر بتعرض فلسطينيين للأذى في مراكز توزيع المساعدات بغزة

وأفادت الأمم المتحدة باستشهاد أكثر من 400 فلسطيني في أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات منذ أن رفعت إسرائيل حصارا استمر 11 أسبوعا على دخول المساعدات لغزة في 19 أيار، مما سمح باستئناف وصول شحنات محدودة من المساعدات الإنسانية.
وقال متحدث عسكري إن الحوادث التي تعرض فيها سكان غزة للأذى قيد المراجعة.
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