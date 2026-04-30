الخميس 2026-04-30 08:23 م

إسرائيل تقول إن ناشطي "أسطول الصمود" سيُنقلون إلى اليونان

إسرائيل تقول إن ناشطي "أسطول الصمود" سيُنقلون إلى اليونان
إسرائيل تقول إن ناشطي "أسطول الصمود" سيُنقلون إلى اليونان
 
الخميس، 30-04-2026 07:45 م

الوكيل الإخباري-   أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الخميس، أن النشطاء الذين كانوا على متن "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى غزة واعترضته البحرية الإسرائيلية، سيُنقلون إلى اليونان.

وكتب ساعر على إكس "بالتنسيق مع الحكومة اليونانية، سيتم إنزال المدنيين الذين نُقلوا من سفن الأسطول إلى السفينة الإسرائيلية، في البرّ اليوناني خلال الساعات المقبلة" شاكرا للحكومة اليونانية "إبداء استعدادها لاستقبال المشاركين في الأسطول".

 
 


أحدث الأخبار

أكد السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، خلال لقائه فضيلة شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، الخميس بمشيخة الأزهر، اعتزاز الأردن بالعلاقات المتينة مع الأزهر ومؤسساته الدينية والأكاديم

أخبار محلية السفير العضايلة يلتقي شيخ الأزهر ويؤكد متانة العلاقات مع مؤسساته الدينية والأكاديمية

إسرائيل تقول إن ناشطي "أسطول الصمود" سيُنقلون إلى اليونان

فلسطين إسرائيل تقول إن ناشطي "أسطول الصمود" سيُنقلون إلى اليونان

تباطؤ النمو الأميركي إلى 2% في الربع الأول بأسوأ من التوقعات

أسواق ومال تباطؤ النمو الأميركي إلى 2% في الربع الأول بأسوأ من التوقعات

إنا لله وإنا إليه راجعون

نعـي فـاضل مجموعة زين تنعى الحاجة سلوى الصوفي (أم حتمل)

الكرملين: مقترحات بوتين بشأن إيران ما تزال مطروحة

عربي ودولي الكرملين: روسيا مستعدة للمساعدة في حل الأزمة بين أمريكا وإيران

ثلث أسمدة العالم عالقة في مضيق هرمز

عربي ودولي منظمة أممية تطور منصة تتابع حركة السفن في هُرمز ومؤشرات الأسهم العالمية

يظهر شعار الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقرها

عربي ودولي الطاقة الدولية: حرب الشرق الأوسط أوقعت العالم في أزمة طاقة واقتصادية كبرى

مركز إعداد القيادات الشبابية يختتم دورة الإنقاذ المائي للذكور في عمّان

أخبار محلية مركز إعداد القيادات الشبابية يختتم دورة الإنقاذ المائي للذكور في عمّان



 
 






