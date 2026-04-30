إسرائيل تقول إن ناشطي "أسطول الصمود" سيُنقلون إلى اليونان

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الخميس، أن النشطاء الذين كانوا على متن "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى غزة واعترضته البحرية الإسرائيلية، سيُنقلون إلى اليونان.

اضافة اعلان