إسرائيل تكثف غاراتها على غزة في أعنف قصف منذ استئناف العدوان

الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت، أنه نفذ ضربات مكثفة على غزة، في إطار "المراحل الأولية" لهجوم جديد على القطاع المحاصر، حيث أسفرت أيام من القصف عن استشهاد المئات.

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