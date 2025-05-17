السبت 2025-05-17 04:40 م
 

إسرائيل تكثف غاراتها على غزة في أعنف قصف منذ استئناف العدوان

غزة
غزة
 
السبت، 17-05-2025 04:31 م

الوكيل الإخباري-   أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت، أنه نفذ ضربات مكثفة على غزة، في إطار "المراحل الأولية" لهجوم جديد على القطاع المحاصر، حيث أسفرت أيام من القصف عن استشهاد المئات.

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ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 153 شهيدا، بينهم 7 شهداء تم انتشالهم، و459 إصابة، نتيجة المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة، وما يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 
gnews

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