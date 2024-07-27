 
السبت 2024-07-27 09:50 ص
 
 

إسرائيل تمدد حظر قناة الجزيرة

قناة الجزيرة
قناة الجزيرة
السبت، 27-07-2024 08:00 ص

 

   الوكيل الاخباري - أيدت المحكمة المركزية الإسرائيلية في تل أبيب طلب الحكومة تمديد إغلاق مكتب قناة الجزيرة للمرة الثالثة وحظر عملها في إسرائيل لمدة 45 يوما.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية "قبلت المحكمة المركزية في تل أبيب طلب وزير الاتصالات لتمديد أمر إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل 45 يوما".

 


 

 


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