الأربعاء 2025-12-24 09:02 م

إسرائيل تمنع نائب الرئيس الفلسطيني من المشاركة بقداس منتصف الليل ببيت لحم

إسرائيل تمنع نائب الرئيس الفلسطيني من المشاركة بقداس منتصف الليل ببيت لحم
إسرائيل تمنع نائب الرئيس الفلسطيني من المشاركة بقداس منتصف الليل ببيت لحم
الأربعاء، 24-12-2025 07:52 م
الوكيل الإخباري-   منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي نائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ، من المشاركة في قداس منتصف الليل حسب التقويم الغربي الذي سيقام في كنيسة المهد، من خلال منع موكبه من الوصول إلى بيت لحم.اضافة اعلان


يشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان قد كلف نائبه حسين الشيخ بتمثيله في هذه المناسبة وحضور القداس.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مؤتمر دولي حول الذكاء الاصطناعي بجامعة عجلون

أخبار محلية مؤتمر دولي حول الذكاء الاصطناعي بجامعة عجلون

ب

طب وصحة عادة بسيطة لتقليل التوتر النفسي وخفض ضغط الدم

وزيرا الشباب والبيئة يبحثان خطة استراتيجية النظافة الوطنية

أخبار محلية وزيرا الشباب والبيئة يبحثان خطة استراتيجية النظافة الوطنية

مندوبًا عن الملك وولي العهد: العيسوي يعزي العضايلة والعجارمة والخياط

أخبار محلية مندوبًا عن الملك وولي العهد: العيسوي يعزي العضايلة والعجارمة والخياط

ل

طب وصحة اختراق طبي.. تحديد مؤشر مبكر لالتهاب الأمعاء

ل

طب وصحة آلية جديدة تفسر شراسة سرطان الخلايا الصغيرة في الرئة

الاحتلال: انفجار رفح ناجم عن عبوة ناسفة زرعتها "حماس"

فلسطين الاحتلال: انفجار رفح ناجم عن عبوة ناسفة زرعتها "حماس"

ب

عربي ودولي "نيويورك تايمز": ترامب يضع أعلاما في المكتب البيضاوي أكثر من أسلافه



 






الأكثر مشاهدة