إسرائيل تمنع نائب الرئيس الفلسطيني من المشاركة بقداس منتصف الليل ببيت لحم

07:52 م

الوكيل الإخباري- منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي نائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ، من المشاركة في قداس منتصف الليل حسب التقويم الغربي الذي سيقام في كنيسة المهد، من خلال منع موكبه من الوصول إلى بيت لحم.





يشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان قد كلف نائبه حسين الشيخ بتمثيله في هذه المناسبة وحضور القداس.

