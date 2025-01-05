إسرائيل تنتظر موافقة "حماس" على شروطها لإتمام صفقة الأسرى

وقالت القناة إن موافقة حركة "حماس" على شروط إسرائيل هي كل ما تبقى لتحقيق اتفاق تبادل الأسرى بين الجانبين، حيث تم الاتفاق على كافة التفاصيل الرئيسية للصفقة.
وأضافت القناة نقلا عن مصادر لم تكشفها أن رفض حركة "حماس" الكشف عن أسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من الصفقة أحد العقبات الرئيسية أمام التوصل إلى الاتفاق.
وأوضحت المصادر أن وفد "حماس"، خلال المفاوضات التي استؤنفت بوساطة قطرية، أكد أن الحركة تحتاج إلى أسبوع للعثور على جميع الأسرى.
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