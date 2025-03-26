إسرائيل تهدد بالاستيلاء على أراض في غزة حال عدم الإفراج عن الرهائن

وكانت إسرائيل استأنفت في 18 آذار/مارس الحالي عدوانها على قطاع غزة وبدأت عمليات برية ما أدى إلى إنهاء قرابة شهرين من الهدوء النسبي واتفاق وقف إطلاق النار.
والأربعاء، أكّد جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد صاروخين أطلقا من وسط قطاع غزة فوق الأراضي الإسرائيلية وأنه اعترض أحدهما.
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