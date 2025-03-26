إسرائيل تهدد بالاستيلاء على أراض في غزة حال عدم الإفراج عن الرهائن

الوكيل الإخباري- هدّد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأربعاء بالاستيلاء على أجزاء من قطاع غزة إذا لم تفرج حركة حماس عن المحتجزين، بينما حذرت حماس من أن المحتجزين سيعودون "قتلى في توابيت"، في حال واصلت إسرائيل استخدام القوة بعد استئناف هجماتها على القطاع.

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وكانت إسرائيل استأنفت في 18 آذار/مارس الحالي عدوانها على قطاع غزة وبدأت عمليات برية ما أدى إلى إنهاء قرابة شهرين من الهدوء النسبي واتفاق وقف إطلاق النار.