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إسرائيل توقف قافلة أممية بغزة بزعم وجود مشتبه بهم

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
الإثنين، 09-09-2024 11:39 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الإسرائيلي توقيف قافلة تابعة للأمم المتحدة شمالي غزة لاستجواب فلسطينيين مشتبه بهم.اضافة اعلان


وأوضح الجيش أن القافلة لم تكن تنقل لقاحات الوقاية من شلل الأطفال، وقال إن معلومات استخباراتية أشارت إلى أن عددا من "المشتبه بهم الفلسطينيين" كانوا في القافلة.
 
gnews

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