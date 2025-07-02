إسرائيل: جادون في التوصل لوقف إطلاق النار وهناك مؤشرات إيجابية

07:32 م

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الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الأربعاء إن إسرائيل جادة بشأن التوصل إلى اتفاق مع حركة "حماس" لإنهاء الحرب على قطاع غزة وإعادة المحتجزين. اضافة اعلان





وأضاف "نحن جادون في رغبتنا في التوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين ووقف إطلاق النار. أجبنا بنعم على مقترحات المبعوث الأميركي الخاص (ستيف) ويتكوف. هناك بعض المؤشرات الإيجابية. لا أريد أن أقول أكثر من ذلك الآن. لكن هدفنا هو بدء محادثات غير مباشرة في أقرب وقت ممكن".



وأكدت حركة حماس، الأربعاء، أنها تجري مشاورات بشأن مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار قدمها إليها الوسطاء، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي العدوان ويضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.