إسرائيل: قد يتم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الثلاثاء

الوكيل الإخباري- نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم يأملون الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يوم غد الثلاثاء.

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و قال مسؤولون إسرائيليون "نحن في مراحل متقدمة من المفاوضات" وهناك تقدم في كافة بنود الاتفاق.



وأضافوا "تهيأت ظروف مثالية للتوصل إلى اتفاق في غزة ونعمل بالتنسيق مع الوسطاء"..