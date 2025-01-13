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إسرائيل: قد يتم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الثلاثاء

غزة
غزة
الإثنين، 13-01-2025 10:17 م

الوكيل الإخباري-   نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم يأملون الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يوم غد الثلاثاء.

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و قال مسؤولون إسرائيليون "نحن في مراحل متقدمة من المفاوضات" وهناك تقدم في كافة بنود الاتفاق.


وأضافوا "تهيأت ظروف مثالية للتوصل إلى اتفاق في غزة ونعمل بالتنسيق مع الوسطاء"..

 

 
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