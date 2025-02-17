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إسرائيل: لن نسمح بتسلم السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة

دمار هائل في قطاع غزة.. أرشيفية
دمار هائل في قطاع غزة.. أرشيفية
الإثنين، 17-02-2025 03:52 م
الوكيل الإخباري-   أكد الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، أن إسرائيل لن تسمح بتسلم السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة.اضافة اعلان


وذكر بيان مكتب نتنياهو: "كما تعهدت في اليوم التالي للحرب في غزة لن تكون حماس ولن تكون السلطة الفلسطينية".

وأضاف: "أنا ملتزم بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل غزة مختلفة".

وفي وقت سابق، قالت مصادر، إن حركة "حماس" أبدت في رسالة إلى منظمة التحرير استعدادها لتسليم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية وللجنة الحكومية لإدارة غزة.

وأوضحت المصادر أن "حماس اشترطت فقط إعادة استيعاب موظفي قطاع غزة في الإدارة الجديدة أو إحالتهم للتقاعد مع ضمان صرف رواتبهم".

وأكدت المصادر أن "قبول حماس تسليم حكم غزة للسلطة الفلسطينية جاء بعد ضغوط مصرية كبيرة على وفد الحركة الذي زار القاهرة".

ومن المقرر أن تتواصل المحادثات حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين خلال الأسبوع الجاري، وفقا للمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف.

وتشمل المرحلة الثانية من المفاوضات الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين الذين لا يزالون على قيد الحياة.

سكاي نيوز
 
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