إصابات إثر اعتداء الاحتلال على فلسطينيين قرب سجن "عوفر"

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع 7 إصابات وصفتها بالطفيفة، جراء اعتداء قوات الاحتلال على عشرات المواطنين الذين تجمهروا في محيط السجن، بانتظار الإفراج عن الدفعة الأولى من المعتقلين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.
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