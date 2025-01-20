إصابات إثر اعتداء الاحتلال على فلسطينيين قرب سجن "عوفر"

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الوكيل الإخباري- أصيب 7 فلسطينيين، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأهالي في محيط سجن "عوفر" العسكري، المقام على أراضي بلدة بيتونيا، غرب رام الله بالضفة الغربية. اضافة اعلان





وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع 7 إصابات وصفتها بالطفيفة، جراء اعتداء قوات الاحتلال على عشرات المواطنين الذين تجمهروا في محيط السجن، بانتظار الإفراج عن الدفعة الأولى من المعتقلين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.