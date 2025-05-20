إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال مخيم عسكر شرق نابلس

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال استهدفت طلبة المدارس والمدنيين والصحفيين بقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابتهم بحالات اختناق، بينهم موظف في وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أثناء تغطية طاقم الوكالة للأحداث هناك.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر القديم، وانتشرت في عدة حارات، وأغلقت مداخله، ومنعت الصحفيين من البقاء في المنطقة، وسط إطلاق كثيف للنيران.
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