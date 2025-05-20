الثلاثاء 2025-05-20 04:12 م
 

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال مخيم عسكر شرق نابلس

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 20-05-2025 01:54 م
الوكيل الإخباري-  أُصيب العشرات من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقه الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم عسكر القديم شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.اضافة اعلان


وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال استهدفت طلبة المدارس والمدنيين والصحفيين بقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابتهم بحالات اختناق، بينهم موظف في وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أثناء تغطية طاقم الوكالة للأحداث هناك.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر القديم، وانتشرت في عدة حارات، وأغلقت مداخله، ومنعت الصحفيين من البقاء في المنطقة، وسط إطلاق كثيف للنيران.
 
gnews

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