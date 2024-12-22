إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة في الخليل

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "العاروض" في البلدة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام، فيما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال قبل انسحابها من المنطقة.
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