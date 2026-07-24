الجمعة 2026-07-24 01:49 م

إصابات بالاختناق عقب اقتحام قوات الاحتلال الخضر جنوب بيت لحم

إصابات بالاختناق عقب اقتحام قوات الاحتلال الخضر جنوب بيت لحم
إصابات بالاختناق عقب اقتحام قوات الاحتلال الخضر جنوب بيت لحم
 
الجمعة، 24-07-2026 12:21 م
الوكيل الإخباري-   أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، عقب اقتحام قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم.اضافة اعلان


وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر، وتمركزت في منطقة "البوابة" على الشارع الرئيس القدس -الخليل، وسط استفزازات للمواطنين الفلسطينيين  في محاولة لإفساد فرحتهم بنتائج الثانوية العامة التي أعلنت اليوم، وأطلقوا قنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وأضافت جمعية الهلال أن قوات الاختلال داهمت عددا من المحلات التجارية، وهاجمت مركبات المواطنين الفلسطينيين واعتدت على الركاب.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

أطعمة ومشروبات تزيد حرارة الجسم في الصيف رغم أنها باردة

منوعات أطعمة ومشروبات تزيد حرارة الجسم في الصيف رغم أنها باردة

أغسطس 2026 .. شهر استثنائي بعرض فلكي نادر

منوعات أغسطس 2026 .. شهر استثنائي بعرض فلكي نادر

ارتفاع الإسترليني أمام الدولار

أسواق ومال ارتفاع الإسترليني أمام الدولار

بعد خسارة كأس العالم .. أول لاعب أرجنتيني يعلن رسميا الاعتزال دوليا

ترند بعد خسارة كأس العالم .. أول لاعب أرجنتيني يعلن رسميا الاعتزال دوليا

السلطات الأمريكية تسحب كميات ضخمة من البيض بسبب مخاوف من السالمونيلا

عربي ودولي السلطات الأمريكية تسحب كميات ضخمة من البيض بسبب مخاوف من السالمونيلا

يورغن كلوب مدربا جديدا لمنتخب ألمانيا لكرة القدم

ترند يورغن كلوب مدربا جديدا لمنتخب ألمانيا لكرة القدم

إصابات بالاختناق عقب اقتحام قوات الاحتلال الخضر جنوب بيت لحم

فلسطين إصابات بالاختناق عقب اقتحام قوات الاحتلال الخضر جنوب بيت لحم

الخارجية الفلسطينية تدين عملية إطلاق النار التي نفذها مستوطنون في قرية تل غرب نابلس

فلسطين الخارجية الفلسطينية تدين عملية إطلاق النار التي نفذها مستوطنون في قرية تل غرب نابلس



 
 






الأكثر مشاهدة

 