إصابات بالاختناق عقب اقتحام قوات الاحتلال الخضر جنوب بيت لحم

12:21 م

الوكيل الإخباري- أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، عقب اقتحام قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم. اضافة اعلان





وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر، وتمركزت في منطقة "البوابة" على الشارع الرئيس القدس -الخليل، وسط استفزازات للمواطنين الفلسطينيين في محاولة لإفساد فرحتهم بنتائج الثانوية العامة التي أعلنت اليوم، وأطلقوا قنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.



وأضافت جمعية الهلال أن قوات الاختلال داهمت عددا من المحلات التجارية، وهاجمت مركبات المواطنين الفلسطينيين واعتدت على الركاب.









