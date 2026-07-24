إصابات بالاختناق عقب اقتحام قوات الاحتلال الخضر جنوب بيت لحم

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر، وتمركزت في منطقة "البوابة" على الشارع الرئيس القدس -الخليل، وسط استفزازات للمواطنين الفلسطينيين في محاولة لإفساد فرحتهم بنتائج الثانوية العامة التي أعلنت اليوم، وأطلقوا قنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.
وأضافت جمعية الهلال أن قوات الاختلال داهمت عددا من المحلات التجارية، وهاجمت مركبات المواطنين الفلسطينيين واعتدت على الركاب.
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