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إصابات بالاختناق لطلبة مدرستي "الأونروا" في مخيم الجلزون برام الله

أرشيفية
أرشيفية
الأحد، 22-09-2024 01:57 م
الوكيل الإخباري-   أصيب اليوم الأحد، العشرات من طلبة مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مخيم الجلزون شمال رام الله بالاختناق بالغاز السام.اضافة اعلان


وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام والصوت تجاه مدرستي الأونروا للذكور والإناث المقامتين على مدخل المخيم، ما أدى لإصابة عشرات الطلبة بالاختناق، واندلعت مواجهات في المكان.
 
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