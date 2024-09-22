إصابات بالاختناق لطلبة مدرستي "الأونروا" في مخيم الجلزون برام الله

وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام والصوت تجاه مدرستي الأونروا للذكور والإناث المقامتين على مدخل المخيم، ما أدى لإصابة عشرات الطلبة بالاختناق، واندلعت مواجهات في المكان.
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