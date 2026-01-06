الثلاثاء 2026-01-06 02:21 م

إصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال جامعة بيرزيت في الضفة

جامعة بيرزيت
جامعة بيرزيت
الثلاثاء، 06-01-2026 01:59 م
الوكيل الإخباري-   أصيب عدد من الطلبة بالرصاص الحي والاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي حرم جامعة بيرزيت في الضفة الغربية المحتلة.اضافة اعلان


وأفادت مسؤولة العلاقات العامة في جامعة بيرزيت، نيردين الميمي، بأن طالبا أصيب بالرصاص الحي في القدم، فيما تعرض طالبان آخران لكدمات نتيجة سقوطهما، وأصيب عدد آخر بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت داخل الحرم الجامعي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

فا

طب وصحة عادة غذائية يومية هي المفتاح السري لعلاج طنين الأذن

ارشيقية

أخبار محلية الموقع الرسمي لأسماء المقبولين للحج لموسم 1447 هجري / 2026 ميلادي - رابط

ال

فن ومشاهير من بينهم محمد صبحي.. مهرجان المسرح العربي يكرم 17 شخصية فنية بارزة

جامعة بيرزيت

فلسطين إصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال جامعة بيرزيت في الضفة

غ

فن ومشاهير سيرين عبد النور تعلّق على خروجها من السباق الرمضاني (فيديو)

سامسونج تستعرض رؤيتها للذكاء الاصطناعي في المؤتمر الصحفي لـ “The First Look 2026”

أخبار الشركات سامسونج تستعرض رؤيتها للذكاء الاصطناعي في المؤتمر الصحفي لـ “The First Look 2026”

وزارة العمل في عمّان

أخبار محلية "عمل معان" تنفذ 2854 زيارة تفتيشية خلال عام 2025

0خخخخ

فن ومشاهير فتاة تُدهش الجمهور بتصرفها مع محمد رمضان على المسرح - فيديو



 






الأكثر مشاهدة