إصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال جامعة بيرزيت في الضفة

وأفادت مسؤولة العلاقات العامة في جامعة بيرزيت، نيردين الميمي، بأن طالبا أصيب بالرصاص الحي في القدم، فيما تعرض طالبان آخران لكدمات نتيجة سقوطهما، وأصيب عدد آخر بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت داخل الحرم الجامعي.
-
أخبار متعلقة
-
استشهاد مواطن فلسطيني برصاص مسيرة للاحتلال في خان يونس
-
بن غفير: يجب إعدام مروان البرغوثي
-
4 شهداء في غزة جراء قصف الاحتلال
-
مدير شرطة نابلس يزور المستشفى الميداني الأردني نابلس/9
-
أكثر من 53 ألف خيمة للنازحين تضررت خلال المنخفضات الأخيرة في غزة
-
مستوطنون يحطمون شواهد قبور إسلامية في القدس
-
نتنياهو: ترامب يشترط نزع سلاح "حماس" دون تنازلات
-
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 71386 شهيدا