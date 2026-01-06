إصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال جامعة بيرزيت في الضفة

01:59 م

الوكيل الإخباري- أصيب عدد من الطلبة بالرصاص الحي والاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي حرم جامعة بيرزيت في الضفة الغربية المحتلة. اضافة اعلان





وأفادت مسؤولة العلاقات العامة في جامعة بيرزيت، نيردين الميمي، بأن طالبا أصيب بالرصاص الحي في القدم، فيما تعرض طالبان آخران لكدمات نتيجة سقوطهما، وأصيب عدد آخر بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.



وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت داخل الحرم الجامعي.

