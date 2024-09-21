إصابات برصاص الاحتلال واعتداءات المستوطنين في الضفة

الوكيل الإخباري- أُصيب شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في قبة راحيل شمال بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، كما أُصيبت سيدة وطفلان بالاختناق بغاز الفلفل ضمن اعتداء شنه مستوطنون إسرائيليون قرب قرية دير نظام شمال مدينة رام الله، في حين وقعت اشتباكات بين مقاومين وجيش الاحتلال في جنين.

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وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن فلسطينيا أُصيب بجروح بعد إطلاق جنود الاحتلال الرصاص عليه في قبة راحيل شمال بيت لحم، وتم نقله إلى مستشفى الحسين بالمدينة لتلقي العلاج.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن مصادر، قولها إن قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة في البرج العسكري قرب المدخل الشمالي لبيت لحم، أطلقت الرصاص على الشاب وأصابته بجروح في القدمين، وُصفت بالحرجة.



كما قال شهود عيان لوكالة الأناضول إن مستوطنين رشوا غاز الفلفل صوب فلسطينيين قرب قرية دير نظام، شمال مدينة رام الله، وسط الضفة، ما أسفر عن إصابة طفلين وسيدة بحروق في منطقة الوجه.



وأوضحوا أن المستوطنين هاجموا بالحجارة مركبات فلسطينية، كما رشوها بغاز الفلفل، وفق قولهم، ولفت الشهود إلى أنه جرى نقل المصابين إلى مجمع طوارئ بلدة بيرزيت للعلاج.