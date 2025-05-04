إصابات بعد سقوط صاروخ يمني في محيط مطار بن غوريون

الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه مركز إسرائيل.



وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب والقدس ومستوطنات بالضفة جراء إطلاق الصاروخ.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن منظومات الدفاع الجوي أطلقت صواريخ اعتراضية باتجاه الصاروخ الذي أطلق من اليمن.



كما أفادت بسماع دوي انفجارات في محيط مطار بن غوريون، وفر ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ.



وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بتسجيل عدة إصابات نتيجة موجة الانفجار قرب مطار بن غوريون.



وكالات

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