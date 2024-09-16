إصابات بقصف إسرائيلي على وسط غزة

الوكيل الإخباري- ذكرت مصادر فلسطينية أن قصفا لقوات الاحتلال استهدف منزلا بمحيط مقبرة القسام في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وأسفر عن إصابات.

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