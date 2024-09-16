إصابات بقصف إسرائيلي على وسط غزة

واستهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية لمدينة رفح جنوبي القطاع.
-
أخبار متعلقة
-
مستوطنون متطرفون يستولون على شقة في بلدة الطور بالقدس المحتلة
-
المجلس الوطني الفلسطيني يحذر من مخططات متطرفة تستهدف الأقصى
-
10 شهداء بقصف منزل بمخيم النصيرات
-
مجلس الأمن يناقش وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
-
استشهاد قائد بكتيبة طوباس متأثرا بجراح أصيب بها قبل أيام
-
إعلام عبري: حماس تستعد للمرحلة المقبلة من الحرب
-
أوقاف القدس: فتح 3 أبواب رئيسة للمسجد الأقصى بعد إغلاقها
-
إصابة ضابط إسرائيلي في عملية طعن بالقدس