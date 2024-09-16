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إصابات بقصف إسرائيلي على وسط غزة

جانب من قصف الاحتلال على غزة
جانب من قصف الاحتلال على غزة
الإثنين، 16-09-2024 07:08 ص

الوكيل الإخباري- ذكرت مصادر فلسطينية أن قصفا لقوات الاحتلال استهدف منزلا بمحيط مقبرة القسام في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وأسفر عن إصابات.

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واستهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية لمدينة رفح جنوبي القطاع.

 
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