إصابات بهجوم مستوطنين واعتقالات بالضفة واستمرار إغلاق المسجد الأقصى لليوم الـ27

07:03 م

الوكيل الإخباري- أُصيب، اليوم الخميس، عدد من المواطنين الفلسطينيين بجروح متفاوتة جراء هجوم نفذه مستوطنون متطرفون شمال شرق مدينة طوباس في الضفة الغربية.





وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن مستوطنين هاجموا المواطنين الفلسطينيين في منطقة سافح تياسير شمال شرق المدينة، ما أسفر عن إصابة عدد منهم، نُقل بعضهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأشارت إلى أن المنطقة شهدت خلال الفترة الماضية عدة هجمات نفذها مستوطنون.



وفي سياق متصل، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، شملت مداهمة منازل وتفتيشها واحتجاز قاطنيها، وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية، إلى جانب اعتقال 19 مواطناً فلسطينياً، بينهم فتية وسيدتان، بحسب ما أعلن نادي الأسير الفلسطيني.



على صعيد آخر، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة لليوم السابع والعشرين على التوالي، ومنع المصلين من التواجد فيه، بحجة الأوضاع الأمنية المرتبطة بالحرب على إيران.



وقالت محافظة القدس، في بيان، إن ذلك يتزامن مع استمرار عزل البلدة القديمة عن محيطها عبر الحواجز، وانتشار قوات الاحتلال فيها، ومنع المقدسيين من الدخول إليها باستثناء سكانها.







