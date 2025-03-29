إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في بيت أمر ومخيم العروب

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع إصابتين خلال مواجهات في بلدة بيت أمر، اثنتان لشابين بالرصاص الحي في الأقدام، والثالثة لفتاة بالاختناق عقب استنشاقها الغاز السام الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال الاقتحام.
وفي مخيم العروب، أصيب فلسطينيون بالاختناق عقب إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام صوب الفلسطينيين ومنازلهم ومحالهم التجارية خلال اقتحام المخيم.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن جنود الاحتلال اعتدوا على عدد من الفلسطينيين بالضرب، وأرغموا أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها، وكسروا محتويات عدد منها.
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