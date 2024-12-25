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إصابات مع استمرار العدوان الإسرائيلي على مخيمي طولكرم ونور شمس

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 25-12-2024 09:32 م
الوكيل الإخباري-   أصيب، الأربعاء، مسن وفتاة في مخيم طولكرم، بشظايا رصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال العدوان المتواصل على المخيم لليوم الثاني على التوالي.اضافة اعلان


وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تعاملت مع إصابة لمسن (69 عاما) أصيب بشظايا رصاص في الوجه، وتم نقله للمستشفى، كذلك مع إصابة فتاة شظايا بالكتف من مخيم طولكرم، وجرى نقلها إلى المستشفى، كذلك بإصابة المسعف أحمد حطاب بمنطقة الرقبة أثناء عمله داخل المخيم، ووصفت حالته بالمستقرة.

وتابعت أنها نقلت شابين مصابين بشظايا الرصاص الحي من مخيم طولكرم إلى المستشفى.

وفي السياق ذاته، دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمزيد من التعزيزات العسكرية الى مخيمي طولكرم ونور شمس، وتمركزت على مداخلهما، وسط مواصلة جرافاتها تدمير وتخريب البنية التحتية وممتلكات المواطنين بشكل كبير.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن جرافات الاحتلال عاثت دمارا وتخريبا في شوارع المخيمين، وأغلقت عددا من الأحياء بالسواتر الترابية، ومنها مدخل حارة المحجر، وحارتي المنشية والمسلخ في مخيم نور شمس، كما ألحقت دمارا كبيرا على طول شارع نابلس المحاذي لمخيم نور شمس وهو المدخل الرئيسي للمدينة، والذي كان قد تعرض للتدمير الكامل خلال الاقتحام السابقة.
 
gnews

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