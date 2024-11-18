إصابات واعتقالات في اقتحامات إسرائيلية للضفة الغربية

الوكيل الإخباري- أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، واعتقل 5 في اقتحامات للجيش الإسرائيلي استهدفت عدة بلدات وقرى في مختلف محافظات الضفة الغربية.

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ففي مدينة بيت لحم جنوبي الضفة، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، واعتقل شابان في اقتحام قوات إسرائيلية بلدة الخضر جنوب المدينة، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).



وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المدمع وقنابل الصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق.



ووسط الضفة، ذكرت محافظة القدس أن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة وأطلق قنابل الغاز تجاه المحال التجارية والمركبات.



كما اقتحمت قوة إسرائيلية بلدتي سِنجل وسلواد شمال وشرق مدينة رام الله، وشهدت المنطقة أيضًا شن قوات الاحتلال حملة مداهمات لمنازل الفلسطينيين في قرية المغير.



وقال شهود عيان لوكالة الأناضول إن الجيش الإسرائيلي اقتحم قرية بيت فوريك شرق مدينة نابلس واعتقل شابين من داخل صالون للحلاقة.



وذكرت مصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي سبسطية وبيتا في نابلس.



وأكدت مصادر للجزيرة اندلاع اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة شمالي الضفة.



وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تتعامل مع إصابتين خطيرتين جراء قصف مبنى في مخيم بلاطة.



ونقلت حسابات مشاهد لما قالت إنه استهداف جرافة لقوات الاحتلال بعبوة شديدة الانفجار، وذلك بالتزامن مع عمل الجرافات على تدمير ممتلكات الفلسطينيين.



وشمالي الضفة أيضًا ذكرت وكالة "وفا" أن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة جَبَع جنوب مدينة جنين واعتقل شابًا. وأضافت أن عددًا من آليات الاحتلال اقتحمت البلدة من مستوطنة "حومش"، وانتشرت في شوارع البلدة، وسط مواجهات، كما أقامت حاجزًا اعتقلت الشاب من خلاله.



واقتحم جيش الاحتلال قرية جيت شرق مدينة قلقيلية شمالي الضفة.