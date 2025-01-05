إصابة إسرائيلي في عملية طعن غرب رام الله

وأضافت وسائل إعلام إسرائيلية أن شرطة الاحتلال تنتشر في بلدة دير قديس بعد محاولة تنفيذ عملية طعن داخل البلدة.
وكالات
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