 
الأحد 2025-01-05 12:38 م
 

إصابة إسرائيلي في عملية طعن غرب رام الله

أرشيفية
أرشيفية
الأحد، 05-01-2025 12:00 م
الوكيل الإخباري-   ذكرت وسائل إعلام أن إسرائيليا أصيب في عملية طعن في بلدة دير قديس غرب رام الله.اضافة اعلان


وأضافت وسائل إعلام إسرائيلية أن شرطة الاحتلال تنتشر في بلدة دير قديس بعد محاولة تنفيذ عملية طعن داخل البلدة.

وكالات
 
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