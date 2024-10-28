إصابة الأسير مروان البرغوثي ورفاقه بعد تعرضهم لاعتداءات وحشية في سجن مجدو

الوكيل الإخباري- أفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية بإصابة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي وعدد من رفاقه "بعد تعرضهم لاعتداءات وحشية في سجن مجدو الإسرائيلي مطلع الشهر الماضي".

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وقال محامو هيئة شؤون الأسرى والمحررين بعد زيارة قاموا بها مؤخرا لسجن مجدو "تعرض الأسير القائد الوطني مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المعتقل منذ عام 2002، وعدد من زملائه الأسرى لاعتداء وحشي من قبل وحدات القمع في سجون الاحتلال مطلع الشهر الماضي وقد تمكن المحامي من الاطلاع على تفاصيل الاعتداء الأخير عقب منع الزيارات لمدة ثلاثة أشهر".



ووفقا للمعلومات التي تم الحصول عليها "تعرض البرغوثي لاعتداء عنيف من قبل وحدة قمع السجون في زنزانة العزل الانفرادي بتاريخ 9 سبتمبر 2024 واستخدمت في الاعتداء أدوات قمع وضرب مختلفة، مما أسفر عن إصابات بليغة في جسده شملت كسورا في الأضلاع والأطراف، ونزيفا في أذنه اليمنى، بالإضافة إلى جرح في ذراعه الأيمن وآلام في ظهره وبعد أسابيع من الحادثة بدأ البرغوثي يتعافى تدريجيا رغم معاناته من صعوبات في الحركة وألم شديد في الصدر والظهر إضافة إلى التهابات نتيجة الجروح المفتوحة ونزيف الأذن دون تلقي علاج طبي أو أدوية".