 
الإثنين 2024-10-28 03:55 م
 

إصابة الأسير مروان البرغوثي ورفاقه بعد تعرضهم لاعتداءات وحشية في سجن مجدو

الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي
الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي
الإثنين، 28-10-2024 02:47 م

الوكيل الإخباري-   أفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية بإصابة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي وعدد من رفاقه "بعد تعرضهم لاعتداءات وحشية في سجن مجدو الإسرائيلي مطلع الشهر الماضي".

اضافة اعلان

 

وقال محامو هيئة شؤون الأسرى والمحررين بعد زيارة قاموا بها مؤخرا لسجن مجدو "تعرض الأسير القائد الوطني مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المعتقل منذ عام 2002، وعدد من زملائه الأسرى لاعتداء وحشي من قبل وحدات القمع في سجون الاحتلال مطلع الشهر الماضي وقد تمكن المحامي من الاطلاع على تفاصيل الاعتداء الأخير عقب منع الزيارات لمدة ثلاثة أشهر".

ووفقا للمعلومات التي تم الحصول عليها "تعرض البرغوثي لاعتداء عنيف من قبل وحدة قمع السجون في زنزانة العزل الانفرادي بتاريخ 9 سبتمبر 2024 واستخدمت في الاعتداء أدوات قمع وضرب مختلفة، مما أسفر عن إصابات بليغة في جسده شملت كسورا في الأضلاع والأطراف، ونزيفا في أذنه اليمنى، بالإضافة إلى جرح في ذراعه الأيمن وآلام في ظهره وبعد أسابيع من الحادثة بدأ البرغوثي يتعافى تدريجيا رغم معاناته من صعوبات في الحركة وألم شديد في الصدر والظهر إضافة إلى التهابات نتيجة الجروح المفتوحة ونزيف الأذن دون تلقي علاج طبي أو أدوية".

 

يذكر أن هذا الاعتداء يعد الثالث الذي يتعرض له البرغوثي خلال العام الأخير حيث وقع الاعتداء الأول في ديسمبر الماضي في زنازين عزل سجن (عوفر) ثم تعرض لاعتداء ثان في سجن (مجدو) في السادس من مارس الماضي وأكدت الحملة الشعبية للإفراج عن البرغوثي والأسرى أن "الاعتداء الأخير كان الأشد وحشية ويهدف إلى إحداث أضرار جسدية مزمنة على الأسير.

روسيا اليوم

 
gnews

أحدث الأخبار

قصف على غزة

فلسطين ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 43,020 شهيداً و101,110 مصاباً

الرئيسين المصري والجزائري

أسواق ومال مصر تعلن حجم التجارة مع الجزائر

شعار القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

جانب من اللقاء

أخبار محلية اليرموك تبحث ووفدا صينيا التعاون الأكاديمي

تعبيرية

أخبار محلية هيئة الطاقة تتلقى 28 طلبا لتصريح محطة شحن عامة

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

أخبار محلية الأردن في المرتبة 61 من بين 142 دولة على مؤشر سيادة القانون

مديرية الأمن العام

أخبار محلية مراكز الإصلاح والتأهيل تنظم معرض صنع بعزيمة بمهرجان عشتار الدولي للثقافة والفنون

جانب من الفعالية

أخبار محلية يوم ثقافي في الزرقاء



 


الأكثر مشاهدة