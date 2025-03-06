 
الخميس 2025-03-06 01:13 ص
 

إصابة بالرأس برصاص الاحتلال لطفلة جنوب نابلس

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي
 
الخميس، 06-03-2025 12:19 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة في الرأس لطفلة عمرها 9 سنوات برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قصرة جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة. اضافة اعلان
 
 
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