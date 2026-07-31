الجمعة 2026-07-31 12:58 م

إصابة بالرصاص وآخرون بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال والمستوطنين نابلس

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض مقذوفين أطلقا من لبنان
جيش الاحتلال
 
الجمعة، 31-07-2026 10:30 ص

الوكيل الإخباري-   أصيب شاب بالرصاص الحي، وآخرون بالاختناق بالغاز السام بينهم أطفال، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، الجمعة، في بلدة الجنيد غرب نابلس.

اضافة اعلان


وأفادت مصادر طبية بالهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع عشر إصابات بالاختناق بالغاز السام بينهم أطفال، خلال هجوم المستوطنين وقوات الاحتلال على الجنيد.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

"صحة غزة": 16 شهيدا و16 مصابا خلال آخر 48 ساعة

فلسطين غارة إسرائيلية على غزة بعد ساعات من إعلان ترامب عن اتفاق لنزع سلاح حماس

غزة

فلسطين ألمانيا: نرحب باتفاق نزع السلاح في غزة ومن الضروري إحراز تقدم حقيقي

ارتفاع عدد قتلى زلزال اليابان إلى 34

عربي ودولي ارتفاع عدد قتلى زلزال اليابان إلى 34

الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية

أخبار محلية القطارنة: 30 جمعية مشاركة في مهرجان "الجميد والسمن" في نسخته الـ 10

الصين تعتمد دواء مبتكرا لعلاج سرطان الغدد الليمفاوية

عربي ودولي الصين تحث الكويت على اتخاذ تدابير فعالة لحماية سلامة مواطنيها والمؤسسات الصينية

غزة

فلسطين حماس: يجب أن توافق إسرائيل على اتفاق نزع السلاح قبل أن تنفذه الحركة

رابطة العالم الإسلامي تدين الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة للمسجد الأقصى

عربي ودولي رابطة العالم الإسلامي تؤكد تضامنها مع الأردن والكويت ومصر

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب "غير متأكد" من السماح لأوكرانيا بتصنيع صواريخ باتريوت



 
 






الأكثر مشاهدة

 