إصابة بالرصاص وآخرون بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال والمستوطنين نابلس

وأفادت مصادر طبية بالهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع عشر إصابات بالاختناق بالغاز السام بينهم أطفال، خلال هجوم المستوطنين وقوات الاحتلال على الجنيد.
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