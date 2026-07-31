إصابة بالرصاص وآخرون بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال والمستوطنين نابلس

الوكيل الإخباري- أصيب شاب بالرصاص الحي، وآخرون بالاختناق بالغاز السام بينهم أطفال، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، الجمعة، في بلدة الجنيد غرب نابلس.

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