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إصابة ثلاثة صيادين جراء إلقاء طائرة مسيّرة للاحتلال قنابل قرب ميناء غزة

إصابة ثلاثة صيادين جراء إلقاء طائرة مسيّرة للاحتلال قنابل قرب ميناء غزة
إصابة ثلاثة صيادين جراء إلقاء طائرة مسيّرة للاحتلال قنابل قرب ميناء غزة
 
الإثنين، 27-07-2026 09:30 ص
الوكيل الإخباري-  أصيب ثلاثة صيادين، صباح اليوم الاثنين، جراء إلقاء طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي قنابل باتجاههم أثناء وجودهم في البحر قرب بوابة ميناء غزة.اضافة اعلان


وأفادت مصادر ، بأن الاستهداف وقع أثناء عودة الصيادين إلى الميناء بعد انتهاء عملهم في البحر، ما أدى إلى إصابتهم بجروح متفاوتة.
 
 


gnews

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