إصابة ثلاثة صيادين جراء إلقاء طائرة مسيّرة للاحتلال قنابل قرب ميناء غزة

09:30 ص

الوكيل الإخباري- أصيب ثلاثة صيادين، صباح اليوم الاثنين، جراء إلقاء طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي قنابل باتجاههم أثناء وجودهم في البحر قرب بوابة ميناء غزة. اضافة اعلان





وأفادت مصادر ، بأن الاستهداف وقع أثناء عودة الصيادين إلى الميناء بعد انتهاء عملهم في البحر، ما أدى إلى إصابتهم بجروح متفاوتة.













