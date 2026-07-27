إصابة ثلاثة صيادين جراء إلقاء طائرة مسيّرة للاحتلال قنابل قرب ميناء غزة

وأفادت مصادر ، بأن الاستهداف وقع أثناء عودة الصيادين إلى الميناء بعد انتهاء عملهم في البحر، ما أدى إلى إصابتهم بجروح متفاوتة.
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