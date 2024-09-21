 
السبت 2024-09-21 10:32 ص
 
 

إصابة جندي إسرائيلي باشتباكات مع المقاومة في جنين

أثناء اشتباك المقاومين مع قوات الاحتلال
أثناء اشتباك المقاومين مع قوات الاحتلال
السبت، 21-09-2024 09:42 ص
الوكيل الإخباري-   أجبرت قوات الاحتلال على الانسحاب من مدينة جنين في الضفة الغربية بعد اشتباكات ضارية خاضها المقاومون .اضافة اعلان


وأفادت مصادر إعلام فلسطينية بإصابة جندي إسرائيلي أثناء الاشتباكات مع عناصر المقاومة .
 
gnews

أحدث الأخبار

صورة غير مؤرخة للمتهم "لفريدي أوينز"

عربي ودولي إعدام مدان في كارولاينا الجنوبية للمرة الأولى منذ 13 عاما

أعلام روسيا وأوكرانيا

عربي ودولي برلماني روسي يتوقع بدء المفاوضات بين موسكو وكييف في العام المقبل

جعفر حسان

أخبار محلية نواب جدد يشتكون للرئيس الجديد: رفع الدخان والسيارت ضغطت جيوب المواطن

تعبيرية

طب وصحة تعاني من مقاومة الإنسولين؟.. تناول هذه الفواكه للشفاء

تعبيرية

منوعات حل لغز الصوت القادم من أعمق خندق بالمحيطات

أرشيفية

فلسطين الاحتلال يعيق حركة تنقل المواطنين شمال رام الله

تعبيرية

المرأة والجمال مكونان طبيعيان كنز حقيقي للشعر

تعبيرية

منوعات "النينيا" تهدد حياة ملايين البشر



 


الأكثر مشاهدة