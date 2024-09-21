إصابة جندي إسرائيلي باشتباكات مع المقاومة في جنين

09:42 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/703613 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أجبرت قوات الاحتلال على الانسحاب من مدينة جنين في الضفة الغربية بعد اشتباكات ضارية خاضها المقاومون . اضافة اعلان





وأفادت مصادر إعلام فلسطينية بإصابة جندي إسرائيلي أثناء الاشتباكات مع عناصر المقاومة .

