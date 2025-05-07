الأربعاء 2025-05-07 10:50 م
 

إصابة جندي إسرائيلي بعملية دهس قرب الخليل واستشهاد المنفذ

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 07-05-2025 08:53 م

الوكيل الإخباري-    أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة جندي إسرائيلي في عملية دهس قرب الخليل جنوب الضفة الغربية.

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وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلي لشاب فلسطيني وقد تركه جنود الاحتلال ينزف حتى الاستشهاد.
وأعلن جيش الاحتلال عن استشهاد فلسطيني، بعد تنفيذه عملية دهس وطعن ضد أحد جنود الاحتلال قرب مفرق الفحص المدخل الجنوبي لمدينة الخليل، وأصيب جندي في المكان.


وبحسب فيديو جرى نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر مركبة تنعطف نحو اليمين على مفرق الفحص، ويسمع بعدها دوي إطلاق رصاص، وقد سارعت قوات الاحتلال لفرض حصار مشدد على المنطقة، وأغلقت الطرق والشوارع المؤدية إلى المناطق الجنوبية لمدينة الخليل من خلال البوابات الحديدية.

 
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