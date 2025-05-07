إصابة جندي إسرائيلي بعملية دهس قرب الخليل واستشهاد المنفذ

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة جندي إسرائيلي في عملية دهس قرب الخليل جنوب الضفة الغربية.

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وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلي لشاب فلسطيني وقد تركه جنود الاحتلال ينزف حتى الاستشهاد.

وأعلن جيش الاحتلال عن استشهاد فلسطيني، بعد تنفيذه عملية دهس وطعن ضد أحد جنود الاحتلال قرب مفرق الفحص المدخل الجنوبي لمدينة الخليل، وأصيب جندي في المكان.