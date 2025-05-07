إصابة جندي إسرائيلي بعملية دهس قرب الخليل واستشهاد المنفذ

وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلي لشاب فلسطيني وقد تركه جنود الاحتلال ينزف حتى الاستشهاد.
وأعلن جيش الاحتلال عن استشهاد فلسطيني، بعد تنفيذه عملية دهس وطعن ضد أحد جنود الاحتلال قرب مفرق الفحص المدخل الجنوبي لمدينة الخليل، وأصيب جندي في المكان.
وبحسب فيديو جرى نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر مركبة تنعطف نحو اليمين على مفرق الفحص، ويسمع بعدها دوي إطلاق رصاص، وقد سارعت قوات الاحتلال لفرض حصار مشدد على المنطقة، وأغلقت الطرق والشوارع المؤدية إلى المناطق الجنوبية لمدينة الخليل من خلال البوابات الحديدية.
-
أخبار متعلقة
-
33 شهيدا في قصف إسرائيلي على مطعم في غزة
-
السعودية: نرفض رفضا قاطعا خطط إسرائيل لتوسيع هجومها والسيطرة الكاملة على غزة
-
ترامب: ستصدر معلومات عن هدنة محتملة في غزة
-
الأمم المتحدة: توسيع الهجوم على غزة لن ينجح في إطلاق سراح الاسرى
-
4 مصابين إسرائيليين بإطلاق نار على حاجز ريحان بالضفة
-
بلجيكا: نحتاج إلى موقف أوروبي قوي تجاه ما يحدث بغزة
-
القسام: أوقعنا 10 جنود إسرائيليين بكمين محكم في مدينة رفح
-
الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية